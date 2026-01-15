Выпускников пригласили на встречу по профориентации в подмосковном вузе

15 января 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

17 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете состоится профориентационная акция «Поступай в вуз правильно». Мероприятие начнется в 11 часов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.