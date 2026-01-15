Выпускников пригласили на встречу по профориентации в подмосковном вузе
17 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете состоится профориентационная акция «Поступай в вуз правильно». Мероприятие начнется в 11 часов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Регистрация участников стартует с 9:30.
Выпускникам и их родителям расскажут о правилах приёма и процедуре подачи документов на 2026 год. Они также получат консультации по особенностям поступления на целевое обучение. Деканы и представители всех факультетов лично пообщаются с абитуриентами.
Акция состоится в актовом зале учебного корпуса №2 по адресу: Орехово-Зуево, ул. Зелёная, д. 22.
Для входа на территорию университета нужно иметь при себе паспорт.
