Студенты Сергиево-Посадского колледжа показали мастерство в Татарстане

15 января 2026, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Студенты Сергиево-Посадского колледжа приняли участие во Всероссийском трудовом проекте «Алабуга Строй» в Елабуге, Республика Татарстан, сообщили в подмосковном Минобразования.





В течение двух месяцев бойцы Российских студенческих отрядов работали на площадке особой экономической зоны «Алабуга», где реализуется проект «Средиземный парк».



Ребята выполняли кровельные работы, монтировали эстакады и устраивали стяжку пола. Помимо профессионального опыта, студенты познакомились с культурой региона и посетили Казань. Практика помогла им заработать и получить ценный опыт для будущей карьеры.



«Мы гордимся нашими студентами, которые достойно представили Сергиево-Посадский колледж на Всероссийском уровне. Вы — будущее строительной отрасли!», — отметили в Администрации учебного заведения.