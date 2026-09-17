В Подмосковье за лето провели около 26,5 тыс. промывок контейнерных площадок
26 449 работ по комплексной мойке и дезинфекции контейнерных площадок, расположенных во дворах Московской области, провели сотрудники коммунальных служб региона летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Площадки промывают для подержания нормативного санитарного состояния мест накопления отходов и сохранения эпидемиологического благополучия на придомовых территориях.
«В программу работ входит подметание и мытьё твёрдого основания площадки, а также гигиеническая мойка и дезинфекция ограждений и мусорных баков», — говорится в сообщении.
Самый большой объём работ проделали в округе Коломна: там за летний сезон провели 1 409 промывок контейнерных площадок. Второе место по этому показателю занимает Раменский округ с 1 204 гигиеническими процедурами в местах сбора мусора. Третье место занял округ Клин (1 159), четвёртое — округ Люберцы (1 125), а замыкает топ-5 округ Мытищи (1 204).
В министерстве также отметили, что в настоящее время в автопарке подмосковных возчиков мусора насчитывается более тысячи единиц техники. Это мусоровозы, бункеровозы, мультилифты и ломовозы, а также машины для мойки контейнерных площадок. Каждый день на линию выходят около 600 единиц спецтранспорта.
Препятствовать работе этой техники категорически запрещено. Для автовладельцев, паркующих машины так, что они мешают вывозу мусора, предусматривается административное наказание. Сумма штрафа зависит от статуса нарушителя. Для физического лица она составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностного лица — от десяти до 15 тысяч рублей. А юридическому лицу придётся заплатить от 30 до 100 тысяч рублей. Выявлять нарушителей помогают неравнодушные местные жители, использующие приложение «Народный инспектор».
Наказание в Московской области предусмотрено и для тех, кто оставляет мусор — в том числе строительный и крупногабаритный — рядом с контейнерными площадками. В этой зоне нарушения фиксирует искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Штрафы за это нарушение составляют от 70 до 200 тысяч рублей.