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В лесу под Солнечногорском поймали закладчика с грузом мефедрона

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

43-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.



Правоохранители остановили мужчину, когда он выходил из леса у деревни Бухарово округа Солнечногорск.

«При личном досмотре в рюкзаке задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли три полимерных пакета с веществом общей массой более полутора килограммов. Мужчина рассказал, что забрал пакеты из тайника-«закладки», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что вещество является наркотиком мефедроном.

Задержанный признался, что нашёл работу через мессенджер. В его обязанности входило забирать наркотики из тайников по координатам, которые передавали его кураторы, фасовать товар на мелкие дозы и распространять на территории Московской области.
Лев Каштанов

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