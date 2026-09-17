В лесу под Солнечногорском поймали закладчика с грузом мефедрона
43-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Правоохранители остановили мужчину, когда он выходил из леса у деревни Бухарово округа Солнечногорск.
«При личном досмотре в рюкзаке задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли три полимерных пакета с веществом общей массой более полутора килограммов. Мужчина рассказал, что забрал пакеты из тайника-«закладки», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество является наркотиком мефедроном.
Задержанный признался, что нашёл работу через мессенджер. В его обязанности входило забирать наркотики из тайников по координатам, которые передавали его кураторы, фасовать товар на мелкие дозы и распространять на территории Московской области.