РУВИКИ выступит партнёром Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Интернет-энциклопедия РУВИКИ впервые станет официальным партнёром Всероссийского конкурса «Учитель года России». Об этом сообщили в пресс-службе технологической платформы.
В специальной номинации «За развитие любознательности» РУВИКИ поддержит талантливых учителей – участников заключительного этапа конкурса.
Финальный этап самого масштабного педагогического состязания страны по традиции проходит в два тура в сентябре и октябре. В этом году первый тур принимает Белгородская область – родина победителя прошлого года, учителя китайского языка Дмитрия Баланчукова. Сегодня за звание лучшего учителя России борются 89 финалистов из всех регионов России.
Второй, финальный, тур для лауреатов пройдёт в Московской области.
«Мы признательны Министерству просвещения России за сотрудничество и возможность поддержать конкурс «Учитель года России». Для нас большая честь – отметить заслуги самых талантливых педагогов страны. Пути современного учителя и экспертной энциклопедии во многом пересекаются. Наша общая цель – научить молодое поколение ориентироваться в колоссальных массивах информации и опираться в обучении исключительно на проверенные, достоверные факты», – отметил гендиректор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.РУВИКИ – современная российская интернет-энциклопедия. Проект сочетает автоматизацию и искусственный интеллект с экспертной проверкой данных. Он опирается на сотрудничество с ведущими научными и культурными организациями страны.