РУВИКИ выступит партнёром Всероссийского конкурса «Учитель года России»

17 сентября 2026, 16:30

оригинал Фото: АНО «Интернет-энциклопедия РУВИКИ»

Интернет-энциклопедия РУВИКИ впервые станет официальным партнёром Всероссийского конкурса «Учитель года России». Об этом сообщили в пресс-службе технологической платформы.





В специальной номинации «За развитие любознательности» РУВИКИ поддержит талантливых учителей – участников заключительного этапа конкурса.



Финальный этап самого масштабного педагогического состязания страны по традиции проходит в два тура в сентябре и октябре. В этом году первый тур принимает Белгородская область – родина победителя прошлого года, учителя китайского языка Дмитрия Баланчукова. Сегодня за звание лучшего учителя России борются 89 финалистов из всех регионов России.



Второй, финальный, тур для лауреатов пройдёт в Московской области.

«Мы признательны Министерству просвещения России за сотрудничество и возможность поддержать конкурс «Учитель года России». Для нас большая честь – отметить заслуги самых талантливых педагогов страны. Пути современного учителя и экспертной энциклопедии во многом пересекаются. Наша общая цель – научить молодое поколение ориентироваться в колоссальных массивах информации и опираться в обучении исключительно на проверенные, достоверные факты», – отметил гендиректор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.