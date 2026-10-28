Работников коммунальной сферы Подмосковья пригласили на выставку UtiliCon 2026

28 октября 2026, 17:20

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Третья международная выставка UtiliCon 2026 будет проходить с 10 по 13 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Принять в ней участие приглашают подмосковных специалистов сферы жилищно-коммунального и городского хозяйства, а также собственников жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В программе — экспозиция оборудования и материалов, а также тематические сессии, посвящённые развитию коммунальной инфраструктуры.





«Посетителям представят решения для ремонта фасадов многоквартирных домов, модернизации газовых систем, сетей водоснабжения и теплоснабжения. Отдельное направление выставки — техника и материалы для благоустройства территорий. Таким образом, экспозиция охватит несколько важных для повседневной жизни города сфер: от содержания жилого фонда до обновления инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Для нас важно не просто делиться опытом, но и работать во взаимодействии, получать обратную связь от коллег для совместного совершенствования стандартов содержания территорий», — сказал Мурашов.