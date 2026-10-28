Работников коммунальной сферы Подмосковья пригласили на выставку UtiliCon 2026
Третья международная выставка UtiliCon 2026 будет проходить с 10 по 13 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Принять в ней участие приглашают подмосковных специалистов сферы жилищно-коммунального и городского хозяйства, а также собственников жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В программе — экспозиция оборудования и материалов, а также тематические сессии, посвящённые развитию коммунальной инфраструктуры.
«Посетителям представят решения для ремонта фасадов многоквартирных домов, модернизации газовых систем, сетей водоснабжения и теплоснабжения. Отдельное направление выставки — техника и материалы для благоустройства территорий. Таким образом, экспозиция охватит несколько важных для повседневной жизни города сфер: от содержания жилого фонда до обновления инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Деловая программа начнётся 10 ноября с обсуждения цифровой трансформации ЖКХ и городского хозяйства. Участники поговорят о том, как цифровые инструменты могут способствовать большей прозрачности коммунальной инфраструктуры. Модератором сессии станет председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
Формат встречи предполагает открытый диалог с экспертами. Участники смогут задать специалистам вопросы, обсудить практические подходы к управлению домами и узнать о новых стандартах взаимодействия собственников жилья с государственными структурами. Такое обсуждение позволит рассмотреть актуальные задачи не только с профессиональной стороны, но и с позиции жителей, которые участвуют в принятии решений по содержанию своего дома.
Ещё одно значимое событие запланировано на 13 ноября: в этот день состоится пленарная сессия с участием спикеров и гостей из Госдумы. Она завершит деловую программу выставки и станет площадкой для обсуждения вопросов, представляющих интерес для отраслевого сообщества.
Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил пользу таких встреч для развития отрасли.
«Для нас важно не просто делиться опытом, но и работать во взаимодействии, получать обратную связь от коллег для совместного совершенствования стандартов содержания территорий», — сказал Мурашов.Регистрация для участия в UtiliCon 2026 доступна на официальном сайте выставки. Там же можно ознакомиться с информацией для посетителей и подробностями программы.