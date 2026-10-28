Подмосковная площадка увеличила выпуск препаратов от простуды и гриппа в шесть раз
Подмосковная производственная площадка «АЛИУМ», входящая в «Биннофарм Групп», в третьем квартале этого года выпустила более 15,7 млн упаковок лекарств. Это на 11,6% больше, чем по итогам второго квартала, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Объём производства в третьем квартале в весовом выражении достиг 177 тонн.
«Самую заметную динамику продемонстрировало производство капсульных препаратов. За три месяца предприятие изготовило 1,84 млн упаковок – почти втрое больше, чем во втором квартале», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Положительная динамика отмечена по нескольким направлениям. Так, выпуск отдельных позиций муколитических средств и комбинированных препаратов для симптоматического лечения простуды и гриппа увеличился более чем в шесть раз. Сопоставимые темпы роста – в группе миорелаксантов.
Значительный прирост отмечен также в производстве антибактериальных средств и препаратов для лечения заболеваний горла. Выпуск отдельных позиций вырос втрое.
В третьем квартале «Алиум» начал изготавливать ряд препаратов, которых не выпускал ранее. Среди них – лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, противогрибковые, противовирусные, обезболивающие и противовоспалительные средства.