Подмосковная площадка увеличила выпуск препаратов от простуды и гриппа в шесть раз

28 октября 2026, 17:12

оригинал Фото: «Биннофарм Групп»

Подмосковная производственная площадка «АЛИУМ», входящая в «Биннофарм Групп», в третьем квартале этого года выпустила более 15,7 млн упаковок лекарств. Это на 11,6% больше, чем по итогам второго квартала, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Объём производства в третьем квартале в весовом выражении достиг 177 тонн.

«Самую заметную динамику продемонстрировало производство капсульных препаратов. За три месяца предприятие изготовило 1,84 млн упаковок – почти втрое больше, чем во втором квартале», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.