Форум волонтёров Подмосковья объединил около 200 участников

28 октября 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме правительства Московской области состоялся форум волонтёров региона. Его провели в преддверии Дня добровольца Подмосковья, который будут отмечать 29 октября.





Форум объединил около 200 человек ‒ добровольцев, представителей НКО и инициативных сообществ, координаторов и амбассадоров волонтёрского движения, ветераноы СВО.



Открыл форум губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Здесь присутствуют те, кто смог организовать и вовлечь людей в очень важное волонтёрское движение. Сегодня оно в основном посвящено тому, чтобы помогать нашим бойцам. На развёрнутой на форуме выставке представлены ваши изделия, и мы можем видеть, насколько важна помощь волонтёров в самых разных ситуациях ‒ в госпиталях, при эвакуации, на передовой, во время реабилитации бойцов. С 2022 года в Подмосковье реализуется проект «Доброе дело». Мы регулярно отправляем на передовую технику, оборудование, необходимые вещи. И без вас мы не смогли бы наполнить эти многочисленные фуры. Спасибо, что вы у нас есть», ‒ сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сегодня на награждении собрались люди, которые беспрерывно собирают гуманитарную помощь и отправляют её нашим ребятам на фронт. Женщины плетут сети, вяжут и шьют одежду бойцам. Молодые ребята обучают детей и взрослых тактической медицине, начальной военной подготовке. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва за эту встречу. Важно отмечать вклад волонтёров, уделять им внимание и оказывать посильную помощь. Спасибо, дорогие добровольцы, за ваш труд», ‒ отметил Кузнецов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Волонтёрское движение ещё совсем молодое, но его участники уже многое сделали ‒ спасают людей, помогают, созидают, вселяют надежду. Даже тот, кто просто молится за наших бойцов, ждёт их возвращения, вяжет для фронта носки или готовит горячую еду, уже оказывает огромную помощь. Такая моральная поддержка и надёжный тыл очень важны», ‒ сказала депутат.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Всё начиналось у меня дома с пяти человек. Сначала мы делали окопные свечи, потом ‒ сухие души, маскировочные сети. К сбору подключились дети, в том числе мои внуки. Со временем я стала рассказывать о нашей работе на городских площадках, ездить по организациям, школам и детсадам. Сейчас нас уже 700», ‒ рассказала Харькова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я жена участника СВО. Мы разработали собственную модель пончо с защитой от наблюдения с помощью тепловизоров и инфракрасных камер. За это изделие получили премию губернатора «Доброе дело», а затем стали лауреатами федеральной премии «Служение», ‒ рассказала Корнева.