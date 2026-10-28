Форум волонтёров Подмосковья объединил около 200 участников
В Доме правительства Московской области состоялся форум волонтёров региона. Его провели в преддверии Дня добровольца Подмосковья, который будут отмечать 29 октября.
Форум объединил около 200 человек ‒ добровольцев, представителей НКО и инициативных сообществ, координаторов и амбассадоров волонтёрского движения, ветераноы СВО.
Открыл форум губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Здесь присутствуют те, кто смог организовать и вовлечь людей в очень важное волонтёрское движение. Сегодня оно в основном посвящено тому, чтобы помогать нашим бойцам. На развёрнутой на форуме выставке представлены ваши изделия, и мы можем видеть, насколько важна помощь волонтёров в самых разных ситуациях ‒ в госпиталях, при эвакуации, на передовой, во время реабилитации бойцов. С 2022 года в Подмосковье реализуется проект «Доброе дело». Мы регулярно отправляем на передовую технику, оборудование, необходимые вещи. И без вас мы не смогли бы наполнить эти многочисленные фуры. Спасибо, что вы у нас есть», ‒ сказал Воробьёв.
Участников форума приветствовал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
«Сегодня на награждении собрались люди, которые беспрерывно собирают гуманитарную помощь и отправляют её нашим ребятам на фронт. Женщины плетут сети, вяжут и шьют одежду бойцам. Молодые ребята обучают детей и взрослых тактической медицине, начальной военной подготовке. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва за эту встречу. Важно отмечать вклад волонтёров, уделять им внимание и оказывать посильную помощь. Спасибо, дорогие добровольцы, за ваш труд», ‒ отметил Кузнецов.
Герой России, депутат Госдумы, зампред комитета по охране здоровья Людмила Болилая подчеркнула важность любой помощи ‒ от конкретных дел до моральной поддержки бойцов и их близких.
«Волонтёрское движение ещё совсем молодое, но его участники уже многое сделали ‒ спасают людей, помогают, созидают, вселяют надежду. Даже тот, кто просто молится за наших бойцов, ждёт их возвращения, вяжет для фронта носки или готовит горячую еду, уже оказывает огромную помощь. Такая моральная поддержка и надёжный тыл очень важны», ‒ сказала депутат.
Почётная грамота на церемонии награждения была вручена руководителю волонтёрского движения «Шаховская нашим» Ирине Харьковой. Мама участника СВО смогла организовать в своём городском округе масштабную работу по сбору гуманитарной помощи.
«Всё начиналось у меня дома с пяти человек. Сначала мы делали окопные свечи, потом ‒ сухие души, маскировочные сети. К сбору подключились дети, в том числе мои внуки. Со временем я стала рассказывать о нашей работе на городских площадках, ездить по организациям, школам и детсадам. Сейчас нас уже 700», ‒ рассказала Харькова.
Губернатор вручил цветы Анне Юринской и её дочери Софии. 14-летняя Соня недавно написала Воробьёву письмо, в котором рассказала, что с начала СВО делает для российских бойцов открытки-талисманы в виде ангелочков с пожеланием «Храни вас Бог». В 2022-ом семья была эвакуирована из Харькова российскими бойцами, а сейчас Юринские живут в Подмосковье и продолжают делать добрые дела. На счету Софии уже более 13 000 рисунков-талисманов.
Наставник движения «Волонтёры Подмосковья» в Долгопрудном Анастасия Корнева отмечена Благодарственным письмом. Вместе со своей большой командой, которая насчитывает уже порядка 150 человек, она изготавливает антидроновые пончо и многое другое для фронта.
«Я жена участника СВО. Мы разработали собственную модель пончо с защитой от наблюдения с помощью тепловизоров и инфракрасных камер. За это изделие получили премию губернатора «Доброе дело», а затем стали лауреатами федеральной премии «Служение», ‒ рассказала Корнева.На выставке были представлены изделия, которые добровольцы сделали своими руками. Это маскировочные сети, печи-буржуйки, антидроновые одеяла и многое другое.
Форум продолжился практической работой на базе двух площадок. Волонтёры СВО обменивались лучшими практиками, делились опытом и обсуждали будущие совместные проекты.
Параллельно для муниципальных координаторов и лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» прошла стратегическая сессия на тему развития добровольчества в регионе.
Движение «Волонтёры Подмосковья» родилось в 2020 году в разгар пандемии, объединив сотни неравнодушных людей. Сейчас в его рядах уже 75 000 активистов.