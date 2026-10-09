Регоператоры обновили в двух подмосковных кластерах более 630 контейнеров
Свыше 630 контейнеров для сбора мусора и около 80 бункеров для крупногабаритных отходов обновили региональные операторы по обращению с ТКО Воскресенского и Алексинского кластеров на 115 модернизированных площадках с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В Алексинский кластер входят два подмосковных округа — Клин и Солнечногорск, а в Воскресенский — семь: Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Люберцы, Жуковский, Шатура и Раменский.
«В округе Клин поставили 43 новых бака для смешанных отходов, 21 бак для вторсырья и два бункера для крупногабаритных отходов. В Солнечногорске установили 132 бака для смешанных отходов, 26 — для вторсырья и 24 бункера для крупногабаритных отходов», — говорится в сообщении.
В Воскресенском кластере новые баки появились в шести округах: в Шатуре поставили десять ёмкостей для смешанных отходов и пять — для вторсырья, в Воскресенске — по пять для смешанных отходов и раздельного сбора мусора, в Егорьевске — 11 для смешанных отходов, пять для вторсырья и четыре для крупногабаритного мусора, в Жуковском — 31 для смешанных отходов, восемь для вторсырья и шесть для крупногабаритного мусора, в Люберцах — 113 для смешанных отходов, 32 для вторсырья и 18 для крупногабаритного мусора и в Раменском — 164 для смешанных отходов и по 25 для вторсырья и для крупногабаритного мусора.
Все модернизированные контейнерные площадки в Московской области устроены по одному образцу. Они закрыты с трёх сторон, имеют твёрдое покрытие и крышу, а также пандус для выкатывания контейнеров и подъезды для спецтехники.
«За 2024–2025 годы в Подмосковье модернизировали 2 120 контейнерных площадок. План на текущий год составляет около тысячи объектов, причём около 500 площадок построят из вторичных материалов. Самый большой объём работ проведут в округах Солнечногорск, Балашиха, Ленинский, Подольск, Одинцовский, Раменский, Мытищи, Химки, Красногорск и Люберцы», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.Он добавил, что в 2027-2028 годах планируется модернизировать ещё 2 800 контейнерных площадок.