Регоператоры обновили в двух подмосковных кластерах более 630 контейнеров

09 октября 2026, 14:19

Фото: медиасток.рф

Свыше 630 контейнеров для сбора мусора и около 80 бункеров для крупногабаритных отходов обновили региональные операторы по обращению с ТКО Воскресенского и Алексинского кластеров на 115 модернизированных площадках с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В Алексинский кластер входят два подмосковных округа — Клин и Солнечногорск, а в Воскресенский — семь: Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Люберцы, Жуковский, Шатура и Раменский.





«В округе Клин поставили 43 новых бака для смешанных отходов, 21 бак для вторсырья и два бункера для крупногабаритных отходов. В Солнечногорске установили 132 бака для смешанных отходов, 26 — для вторсырья и 24 бункера для крупногабаритных отходов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: медиасток.рф

«За 2024–2025 годы в Подмосковье модернизировали 2 120 контейнерных площадок. План на текущий год составляет около тысячи объектов, причём около 500 площадок построят из вторичных материалов. Самый большой объём работ проведут в округах Солнечногорск, Балашиха, Ленинский, Подольск, Одинцовский, Раменский, Мытищи, Химки, Красногорск и Люберцы», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.