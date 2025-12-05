Ректор Мининского университета отметил запрос на изучение русского языка в Индии

05 декабря 2025, 20:14

оригинал Фото: Istock / nito100

Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. За два дня президент России провёл целую серию двусторонних переговоров с индийской стороной, в том числе с премьером Нарендрой Моди, принял участие в Российско-индийском бизнес-форуме. По итогам визита подписан целый ряд двусторонних соглашений.





Накануне поездки Путин дал большое интервью телеканалу India Today, в котором заявил, что отношения России и Индии развиваются по многим направлениям, в том числе по образовательным программам и продвижению русского языка.



Ещё в 2023 году при грантовой поддержке Министерства просвещения России начал работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Индии при Нижегородском государственном педагогическом университете им. Кузьмы Минина. Его преподаватели разработали уникальные авторские методики, рассказал «Радио 1» ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

«Интерес к сотрудничеству с нашим университетом со стороны вузов других стран постоянно растёт, география расширяется – Киргизия, Сирия, Китай. И, конечно, одно из приоритетных направлений нашей работы – сотрудничество с высшими и средними образовательными учреждениями Индии, где сейчас очень высок запрос на изучение русского языка», – отметил ректор.

«В итоге сотрудничество становится всё более масштабным, подключается всё больше учебных заведений из других штатов. Если говорить непосредственно об освоении русского языка, то только в этом году мы обучили 550 человек. Причём обучение проходило в Индии в очном формате», – отметил собеседник «Радио 1».

«В русском языке им прежде всего нравится его сила, эмоциональность и красота. Они обнаруживают это в звучании, в мелодичности песен, в поэзии. Для некоторых это возможность понять русский менталитет, культуру. И не будем забывать, что русская литература – одна из величайших в мире. Желание читать, например, Достоевского в оригинале, – одна из веских причин изучить русский. Это отмечают очень многие молодые учащиеся и взрослые преподаватели. Они хотят читать наших классиков в оригинале», – пояснил Виктор Сдобняков.