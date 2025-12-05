Мантуров заявил, что Россия и Индия взаимодействуют в космической сфере

05 декабря 2025, 10:12

Денис Мантуров (Фото: kremlin.ru)

Россия и Индия взаимодействуют в космической сфере. Об этом рассказал российский вице-премьер Денис Мантуров.





Он уточнил, что страны уже обсудили взаимодействие в авиационно-космической области.





«Мы можем перейти на новый, более активный этап взаимодействия в области авиационно-космической сферы, гражданской её части — по взаимодействию и использованию наземной инфраструктуры наших спутниковых группировок и глобальному позиционированию. Это ГЛОНАСС и NavIC индийский», — рассказал Мантуров в беседе с RT.