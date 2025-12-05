Мантуров заявил, что Россия и Индия взаимодействуют в космической сфере
Россия и Индия взаимодействуют в космической сфере. Об этом рассказал российский вице-премьер Денис Мантуров.
Он уточнил, что страны уже обсудили взаимодействие в авиационно-космической области.
«Мы можем перейти на новый, более активный этап взаимодействия в области авиационно-космической сферы, гражданской её части — по взаимодействию и использованию наземной инфраструктуры наших спутниковых группировок и глобальному позиционированию. Это ГЛОНАСС и NavIC индийский», — рассказал Мантуров в беседе с RT.
В этом вопросе у сторон имеется взаимная заинтересованность, подчеркнул вице-премьер.
По словам Мантурова, Россия готовила индийских космонавтов, поскольку в этой сфере обладает соответствующими компетенциями, которые позволяют делиться различными наработками.
Вице-премьер добавил, что из-за привилегированного сотрудничества Россия предоставляет Индии новейшие научно-технологические решения, которые позволят стране быстрее реализовать собственную программу.