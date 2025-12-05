Путин: RT India поможет Индии лучше узнать Россию
RT India поможет Индии лучше узнать Россию. Такое заявление в преддверии начала вещания телеканала сделал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, 5 декабря RT India начнёт вещание из студийного комплекса в Нью-Дели. В связи с этим событием в метро столицы Индии несколько поездов оформили в фирменные цвета телеканала.
«Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня», — приводит RT слова Путина.
В честь запуска RT India в Дели установили огромную пятиметровую матрёшку, внутри которой находится новостная мини-студия со столом, микрофоном и профессиональным освещением, где любой желающий может попробовать себя в роли ведущего.