Путин: RT India поможет Индии лучше узнать Россию

05 декабря 2025, 12:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

RT India поможет Индии лучше узнать Россию. Такое заявление в преддверии начала вещания телеканала сделал президент РФ Владимир Путин.





Напомним, 5 декабря RT India начнёт вещание из студийного комплекса в Нью-Дели. В связи с этим событием в метро столицы Индии несколько поездов оформили в фирменные цвета телеканала.





«Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня», — приводит RT слова Путина.