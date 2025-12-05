Песков: Индия, как и Россия, выступает за мирное решение конфликта на Украине
Индия, как и Россия, выступает за мирное решение конфликта на Украине, Москва высоко ценит такую позицию. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, 4 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом. Он уже успел проинформировать индийского премьер-министра Нарендру Моди о ходе переговоров по украинскому конфликту.
«Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир. Мы также выступаем за мир, и мы действительно хотим мира», — сказал Песков в разговоре с RT.
По его словам, Москва может напрямую обсуждать все нюансы своих требований в ходе диалога между лидерами РФ и Индии.
«Это лучший способ объяснить свою позицию друзьям», — добавил представитель Кремля.
Однако Песков добавил, что Россия продолжит спецоперацию, если конфликт не получится решить мирным путём, пишут argumenti.ru.
«Если киевский режим откажется от выполнения требований России, военная операция будет продолжена. Россия сделает все, чтобы защитить свои интересы», — подчеркнул он.