05 декабря 2025, 17:16

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Индия, как и Россия, выступает за мирное решение конфликта на Украине, Москва высоко ценит такую позицию. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Напомним, 4 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом. Он уже успел проинформировать индийского премьер-министра Нарендру Моди о ходе переговоров по украинскому конфликту.





«Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир. Мы также выступаем за мир, и мы действительно хотим мира», — сказал Песков в разговоре с RT.

«Это лучший способ объяснить свою позицию друзьям», — добавил представитель Кремля.

«Если киевский режим откажется от выполнения требований России, военная операция будет продолжена. Россия сделает все, чтобы защитить свои интересы», — подчеркнул он.