Ретро-поезда в России: новый тренд на внутренний туризм. С чем связан всплеск популярности?

Фото: iStock/Elena Karetnikova

Туроператоры отмечают резкий рост интереса к ретро-путешествиям — от поездок в стилистике советской эпохи до маршрутов с погружением во времена царской России.




Путешественники выбирают как групповые туры, так и индивидуальные поездки — в том числе по неожиданным локациям: заброшенным деревням, старинным усадьбам и историческим регионам, сообщает Коммерсант.

Эксперт Российского союза туриндустрии, партнер агентства Trends Travel Consulting Мария Киселева в эфире «Радио 1» считает, что речь идет уже не о моде, а о сформировавшемся тренде.


От ностальгии к устойчивому тренду

По словам эксперта, рынок прошел этап нишевого увлечения и стал частью системного спроса.

«Текущий всплеск интереса к таким путешествиям, будь то советская эпоха или царская Россия, я, конечно же, оцениваю как уверенное движение от низшего увлечения к такому устойчивому уже рыночному тренду», — рассказывает Мария.
Фото: iStock/Aleksei Savin
Люди устали от цифрового шума и хотят живых эмоций — услышать гудок настоящего паровоза, увидеть винтажные чемоданы и тяжелые занавески в вагоне.

«И многие говорят, что это ностальгия, а все-таки мы рассматриваем это как осознанный запрос наших туристов и путешественников, прежде всего на замедление и на аутентичность», — отмечает специалист.

Рынок вышел за пределы ниши

Ретро-туризм уже перестал быть узким сегментом внутреннего рынка. Особенно заметен рост в высокий сезон и праздничные даты.

Сервисы бронирования фиксируют увеличение спроса не только на традиционные направления вроде Санкт-Петербурга, но и на регионы с яркой историей и природой — Адыгея и Алтай. По словам Киселевой, рост по отдельным направлениям достигает порядка 60%.

Индивидуальные туры популярнее групповых

Рынок заметно меняется: туристы чаще выбирают персонализированные форматы. Около 54% бронирований приходится на поездки вдвоем, а сегмент путешествий компаниями вырос на 47%.

Фото: iStock/gpointstudio
«Рынок четко поляризуется, но главный тренд это, конечно же, взрывной рост индивидуальных и парных путешествий», — поясняет Мария Киселева в диалоге с «Радио 1».
Люди хотят приватных экскурсий, арендуют ретро-автомобили и посещают закрытые усадьбы вместо стандартных автобусных туров.

Аудитория: туристы 35+ и зумеры

Ретро-туры активно выбирают туристы 35+, которые помнят советскую эпоху или интересуются историей. Но к ним присоединяется и молодежь.

«Это омоложение аудитории. Конечно же, сейчас мощный такой драйвер – это молодежь, зумеры, потому что им это интересно в формате живой истории и контента», — делится специалист.

Как выбирают локации для ретро-путешествий

Создание маршрута — это не просто поиск старинного дома. Туроператоры оценивают аутентичность, сохранность планировочной структуры, наличие исторических доминант и транспортную доступность.

Важен и «якорь» — легенда, промысел или артефакт. Это может быть восстановленный ремесленный центр или исторический паровоз «Лебедянка», который становится символом маршрута.

Ирина Паршина

