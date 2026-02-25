В Коломне за рубль сдали в аренду Усадьбу Гаврюхина для обязательной реставрации

25 февраля 2026, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В подмосковной Коломне сдали в аренду Усадьбу Гаврюхина на улице Левшина по программе «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в Минимущества Подмосковья.





Комплекс состоит из трёх объектов муниципальной недвижимости общей площадью 493,6 м². Инвестор, который получил право аренды, обязался в течение семи лет полностью отреставрировать усадьбу в соответствии с требованиями охраны памятников.



«Передача исторических объектов в аренду за рубль способствует восстановлению культурного наследия региона и привлечению инвестиций. Эта мера позволит вернуть исторические памятники в активный культурный и экономический оборот, способствуя развитию туризма и созданию новых рабочих мест», — отмечает министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.