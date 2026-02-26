Путешественники из РФ установили флаг RT в Антарктиде

26 февраля 2026, 12:57

Фото: iStock/NANCY PAUWELS

Российские путешественники Константин Аксёнов и Владимир Попов в ходе экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» установили флаг RT в Антарктиде.





Так, впервые в истории путешественники преодолели на кайтах проливы Южных Шетландских островов, установив четыре мировых рекорда, которые зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.



Первый рекорд установил Аксёнов, финишировав на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. Пересечение пролива в групповом зачёте стало вторым рекордом, который уже зафиксировали за Поповым.



Россиянам удалось преодолеть расстояние около 3,7 км в суровых условиях. До них этого еще никто не делал. Кроме того, Попов стал самым возрастным кайтсёрфером, который совершил переход в Антарктиде. 12 июля ему исполнится 63 года.





«Мы поставили амбициозную задачу — установить новые мировые рекорды в Антарктиде, и с радостью могу сказать: мы её выполнили», — приводит RT слова Попова.