В усадьбе Вязёмы открыты постоянные экспозиции скульптуры ХХ века
В Восточном флигеле усадьбы Вязёмы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина (Одинцовский округ) работают постоянные выставки, посвященные творчеству скульпторов Нины Конёнковой и Анатолия Посядо, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция Нины Конёнковой (1930–2026) открыта с 2018 года. В собрании представлена деревянная скульптура и работы на ДСП в символико-романтическом стиле, наследующем традиции Сергея Конёнкова и Степана Эрьзи. Коллекция передана в дар наследниками автора.
Вторая экспозиция знакомит с творчеством Анатолия Посядо (1908–1987), известного мастера монументальной и анималистической скульптуры. Среди его работ — конные памятники Котовскому в Кишинёве, Фрунзе во Фрунзе, Ворошилову в Ворошиловграде (ныне Луганск).
В витринах представлены бронза, гипс, майолика, а также произведения его супруги В.Г. Посядо-Шатуновской.Посетить экспозиции можно по комплексному билету, в том числе по «Пушкинской карте». Возрастных ограничений нет.
Подробную информацию и билеты можно найти на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.
