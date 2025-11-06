Режиссёр «Чеховской студии» Пеккер рассказал о работе над спектаклем «Фантазёры»

06 ноября 2025, 16:17

оригинал Фото: сайт chekhovmuseum.com

Мелиховский театр «Чеховская студия» стал победителем театрального фестиваля «Долгопрудненская осень». Первое место в номинации «Лучший спектакль для детей» профессиональное жюри присудило постановке «Фантазёры» по произведениям Николая Носова. А режиссёра спектакля Евгения Пеккера отметили отдельным призом.





Как рассказал «Радио 1» сам режиссёр, при работе над спектаклем он взаимодействовал с родственниками советского писателя.

«Я написал инсценировку. Мало того – она была отправлена на одобрение потомкам Николая Носова. Они её приняли и сказали: «Пожалуйста, работайте, ставьте». Я соединил несколько рассказов и поставил спектакль на четырёх героев, которые путешествуют из рассказа в рассказ, повествуют о каких-то историях из своей жизни. Те, кто постарше, да и дети, узнают совершенно понятные им вещи из собственной жизни – это приключения, дружба, Новый год.», – рассказал Пеккер.

«Всё довольно просто: я просто рассказал по своим воспоминаниям детства, как мы веселились, дружили, играли. Мне кажется, что у нынешних детей никуда не пропали ни фантазия, ни желание дружить, веселиться и делать что-то хорошее. Хотелось об этом спокойно порассуждать. Я пытаться говорить с детьми на равных, а не сюсюкать. Всё-таки дети – это маленькие люди. В спектакле заняты взрослые артисты, но они не играют детей, не бегают в коротких штанишках, а пытаются разговаривать. Ведь у маленьких людей бывают проблемы в жизни, и надо решать, как с ними справляться», – пояснил собеседник «Радио 1».

«Пользуясь моментом, приглашаю всех к нам. У нас есть замечательные спектакли – как детские, так и взрослые, на свежем воздухе и в помещении театра. Приезжайте все», – призвал режиссёр.