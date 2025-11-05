«Народный трейл» в Истре собрал более 400 любителей бега

05 ноября 2025, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Около 400 любителей бега вышли на старт «Народного трейла» в День народного единства. Забег по пересечённой местности для всей семьи прошёл на Истринской сыроварне Олега Сироты, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Мероприятие посвятили русской культуре и традициям. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, участники преодолели 3,6 тыс. км. Забег проходил по самым живописным местам округа. Кроме того, прошли отдельные женские соревнования в кокошниках, а также состязания юных любителей бега в одну версту и полверсты.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО





«Каждый участник забега получил медаль в виде серебряного блюдечка с наливным яблочком, показывающее в отражении лучшего спортсмена всея Руси. А девушек, принявших участие в забеге в кокошниках, ждал ещё и цветочек аленький. На финише гостей и участников угощали горячим чаем, гречкой и пирогами с вишней, встречали русской баней на дровах», – рассказали в пресс-службе.