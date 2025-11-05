Театральный коллектив из Сергиева Посада отметили на фестивале в Хакасии
Видео: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.
Артисты коллектива «Театральный ковчег в Дубраве» из Сергиева Посада приняли участие в престижном международном фестивале «ЧитiгенФест» в столице Хакасии Абакане. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сергиевопосадцы представили на суд публики спектакль «Телеграмма», поставленный по одноимённому рассказу советского писателя Константина Паустовского.
«Зрители и жюри высоко оценили постановку, а сам коллектив получил благодарность за укрепление межрегиональных культурных связей и за значительный вклад в развитие и сохранение сценического искусства», — говорится в сообщении.Организатором фестиваля выступил национальный театр Республики Хакасии «Читiген». Мероприятие собрало коллективы из разных регионов России и из других стран.