Таможня Владивостока конфисковала картину потомка Льва Толстого

06 ноября 2025, 11:24

Картину потомка Льва Толстого тайно везли из Японии — полотно изъяли у моряка

Фото: Istock / Attila Barabas

Во Владивостоке таможенники изъяли картину потомка великого писателя Льва Толстого — художника Олега Толстого. Об этом сообщает BAZA.