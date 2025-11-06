Таможня Владивостока конфисковала картину потомка Льва Толстого
Во Владивостоке таможенники изъяли картину потомка великого писателя Льва Толстого — художника Олега Толстого. Об этом сообщает BAZA.
Полотно «Московский Кремль», написанное в 1960 году, незаконно перевозили на корабле из японского порта Тояма в Россию.
Во время проверки судна инспекторы обнаружили картину в каюте одного из членов экипажа. Моряк признался, что получил холст от неизвестного в Японии и должен был передать его другому человеку уже во Владивостоке.
После изъятия произведение направили на экспертизу, которая подтвердила его культурную ценность. Поскольку картина была ввезена без декларирования, она перешла в собственность государства. На моряка возбуждено административное дело.
Читайте также: