24 июня 2026, 10:59

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Название этой рыбы звучит так, будто речь идет о редком госте из далекой Африки. Отчасти так и есть. Клариевый сом действительно ведет свою историю с жаркого континента. Его полный вид называют африканским клариевым сомом. Но на российском рынке он давно перестал быть диковинкой. Сегодня такую рыбу успешно выращивают на фермах в Подмосковье, а потому в магазинах и на рынках ее часто представляют как местный продукт. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Клариевый сом: экзотика с подмосковной пропиской Почему о нем так много говорят Что это за рыба и чем она отличается от обычного сома Как выращивают клариевого сома в Подмосковье Польза клариевого сома: что ценного в этой рыбе Кому клариевый сом подходит лучше всего Какой у него вкус Как выбрать качественного клариевого сома Нужно ли как-то особенно готовить эту рыбу Как жарить клариевого сома, чтобы он получился сочным Как запекать в духовке Что приготовить из клариевого сома кроме стейков С какими продуктами сом сочетается лучше всего Есть ли минусы и о чем важно помнить

Клариевый сом: экзотика с подмосковной пропиской

Почему о нем так много говорят

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Что это за рыба и чем она отличается от обычного сома

Как выращивают клариевого сома в Подмосковье

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Польза клариевого сома: что ценного в этой рыбе

Кому клариевый сом подходит лучше всего

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Какой у него вкус

Как выбрать качественного клариевого сома

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Нужно ли как-то особенно готовить эту рыбу

Как жарить клариевого сома, чтобы он получился сочным

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana Pro

Как запекать в духовке

Что приготовить из клариевого сома кроме стейков

Фото: iStock/Pawel Kacperek

С какими продуктами сом сочетается лучше всего

Есть ли минусы и о чем важно помнить