В США кражи катализаторов с пикапов и SUV вышли на новый пик

24 июня 2026, 07:37

Фото: iStock/molchanovdmitry

Представитель компании Carfax Патрик Олсен заявил, что кражи каталитических нейтрализаторов в США не идут на спад: за прошлый год преступники сняли с автомобилей свыше 137 тысяч таких деталей, а в первые месяцы 2026-го особенно часто под удар попадали пикапы и внедорожники. Об этом сообщает Carscoops.