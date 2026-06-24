В США кражи катализаторов с пикапов и SUV вышли на новый пик
Представитель компании Carfax Патрик Олсен заявил, что кражи каталитических нейтрализаторов в США не идут на спад: за прошлый год преступники сняли с автомобилей свыше 137 тысяч таких деталей, а в первые месяцы 2026-го особенно часто под удар попадали пикапы и внедорожники. Об этом сообщает Carscoops.
Всплеск таких преступлений начался еще во время пандемии COVID-19, когда резко подорожали драгоценные металлы в составе нейтрализаторов. С тех пор часть котировок снизилась, однако интерес злоумышленников не исчез. Наибольшую ценность для них представляют платина, палладий и родий. В марте унция родия стоила около 11 тысяч долларов, или примерно 820 тысяч рублей. Чаще всего воры выбирают машины с высоким клиренсом. Под такие модели легче забраться без домкрата и лишнего шума. Лидером по числу краж стал Ford F-150. В список самых уязвимых машин вошли Hyundai Tucson, Ford Explorer, Ram 2500, Chevrolet Silverado, Chevrolet Traverse, Ram 3500, Ford EcoSport, Ford Expedition и Chevrolet Trax.
По словам Олсена, за обычный катализатор преступник получает от 25 до 300 долларов. Узел от гибридной машины приносит до 1400 долларов, поскольку в нем больше ценных металлов. Для владельцев ущерб оказывается куда серьезнее. Новый нейтрализатор с установкой обходится в сумму до 3 тысяч долларов, или около 224 тысяч рублей. Особенно тяжело приходится тем, у кого нет полной страховки.
Ранее стало известно, что в Сочи 18-летний юноша стал жертвой мошенников: он вывез родительский сейф в лес, вскрыл его болгаркой и передал деньги курьеру злоумышленников.
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