МВД предупредило о росте романтических афер в сети
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России заявили, что мошенники по-прежнему активно используют «романтические» сценарии для обмана людей. В ведомстве пояснили: чувство одиночества и потребность в поддержке нередко притупляют осторожность, из-за чего человек начинает верить собеседнику из интернета. Об этом пишет РИА Новости.
В министерстве отметили, что ситуацию нередко осложняют стыд и страх. По этой причине пострадавшие порой до последнего не хотят признавать обман, продолжают общение с аферистом или скрывают случившееся от родных.
В качестве примера правоохранители привели историю 19-летнего жителя Омской области. Юноша познакомился в мессенджере с девушкой и переписывался с ней два дня. Затем новая знакомая прислала ссылку на страницу, замаскированную под «Госуслуги». После перехода на экране появилось уведомление: персональные данные молодого человека якобы собираются отправить на электронную почту жителя Украины в течение суток.
Испугавшись, парень связался с «техподдержкой» портала. Там ему сообщили о якобы готовящемся хищении сбережений, а затем переключили на мнимого сотрудника правоохранительных органов. Тот начал запугивать юношу ответственностью за «продажу» личных данных и дал несколько указаний. Одно из них касалось передачи документов.
Позже молодой человек приехал по названному адресу и получил пакет с 470 тысячами рублей. Спустя некоторое время полицейские задержали его вместе с деньгами. В МВД напомнили, что доверять людям, знакомым только по переписке, опасно. Любую тревожную информацию в ведомстве советуют проверять через независимые и официальные каналы.
Ранее в МВД России напомнили, что фото для российского паспорта должно отражать актуальный возраст гражданина на момент подачи заявления. При этом допускается как цветной, так и черно-белый снимок.
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