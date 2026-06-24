МВД предупредило о росте романтических афер в сети

24 июня 2026, 09:53

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В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России заявили, что мошенники по-прежнему активно используют «романтические» сценарии для обмана людей. В ведомстве пояснили: чувство одиночества и потребность в поддержке нередко притупляют осторожность, из-за чего человек начинает верить собеседнику из интернета. Об этом пишет РИА Новости.