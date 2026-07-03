«Риск смерти»: нарколог Холдин назвал симптомы отравления суррогатным алкоголем

03 июля 2026, 15:25

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Суррогатный алкоголь может причинить огромный вред здоровью и даже привести к летальному исходу. Жизнь пострадавшего зависит от того, как быстро ему на помощь придут врачи. О симптомах отравления рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Он отметил, что в составе суррогатного алкоголя могут содержаться такие ядовитые для человека вещества, как метанол, изопропанол и этиленгликоль.





«Первые признаки отравления напоминают сильное опьянение, из‑за чего теряется драгоценное время. Тревожными симптомами являются слабость, тошнота, рвота, головокружение, спутанность сознания, а также сильные головные боли, судороги и нарушения зрения вплоть до слепоты», — рассказал Холдин.