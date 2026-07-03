В подмосковной деревне заметили экзотических птиц
Нескольких фламинго заметили на берегу Москвы-реки в районе деревни Григорово Рузского округа местные жители. Об этом сообщает издание REGIONS.
На видеозаписи, которую сделали очевидцы, две ярко-розовые птицы спокойно прохаживаются по мелководью.
Некоторые жители деревни считают, что птицы сбежали из чьего-то частного зоопарка, другие — что это особи, отбившиеся от перелётной стаи.
Последняя версия, впрочем, не представляется вероятной, так как пути миграции фламинго никогда не проходили через среднюю полосу России.
Ранее сообщалось, что сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в багаже россиянина, прибывшего из Таджикистана, 476 среднеазиатских степных черепах. Общая стоимость животных оценивается более чем в три миллиона рублей.
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