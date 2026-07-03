Подмосковный спортсмен взял медали чемпионата России по спортивному ориентированию

03 июля 2026, 15:01

оригинал В. Глухов (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Валерий Глухов из Московской области завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Глухов тренируется в Центре спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Он выиграл соревнования в дисциплине «велокросс-эстафета» и занял второе место в дисциплине «велокросс-классика»



«Для Глухова этот успех стал продолжением серии победных выступлений в сезоне. В мае он стал чемпионом России в дисциплине «велокросс-классика» на всероссийских соревнованиях в Дзержинске и взял серебро международных соревнований в Ленинградской области», – рассказали в министерстве.