Камеры помогли выявить на ж/д переходах в Подмосковье более 200 нарушителей

03 июля 2026, 14:27

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

205 нарушителей правил перехода через железнодорожные пути выявили в Московской области с помощью камер видеонаблюдения с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Всего на более чем 150 ж/д станциях Подмосковья работают свыше 230 камер.





«В этом году установили 15 камер на объектах железнодорожной инфраструктуры в 12 округах. В частности, в Раменском округе подключили две камеры с функцией распознавания лиц — на перегоне между станциями Отдых и Ильинская», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.