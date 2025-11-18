Советники по воспитанию из Подмосковья проходят обучение в Новосибирске
В Новосибирске дали старт обучения для советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями. В мероприятии участвуют 150 специалистов из 22 регионов России, среди которых 12 советников из Московской области, сообщили в Минобразования региона.
Программа охватывает ключевые направления современной воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях. Участники изучают современные подходы к организации воспитательной деятельности, а еще делятся опытом и реальными кейсами из своей практики.
Особое внимание уделяют формированию профессионального сообщества единомышленников. Такое взаимодействие способствует обмену эффективными практиками, появлению новых идей, что значительно стимулирует профессиональный рост участников.
Обучение системно развивает компетенций советников директоров. Оно помогает им эффективнее выстраивать воспитательный процесс, интегрировать лучшие практики и внедрять инновации в повседневную работу образовательных организаций.
