Советники по воспитанию из Подмосковья проходят обучение в Новосибирске

18 ноября 2025, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Новосибирске дали старт обучения для советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями. В мероприятии участвуют 150 специалистов из 22 регионов России, среди которых 12 советников из Московской области, сообщили в Минобразования региона.