Росгвардеец с Байконура Трофимов рассказал о самом необычном случае на старте

08 апреля 2026, 16:17

оригинал Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стартовал на космическом корабле «Восток» с космодрома Байконур и совершил орбитальный облёт Земли. Байконур – первый в истории России и один из крупнейших космодромов мира.





Там же находится отдел вневедомственной охраны подмосковной Росгвардии. Он выполняет такие же задачи, как отделы на территории Московской области. Об этом рассказал «Радио 1» заместитель начальника отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, дислоцированного на территории Байконура, майор полиции Алексей Трофимов.

«Наша задача – охрана имущества юридических и физических лиц, обеспечение порядка и безопасности. Под охраной нашего отдела – более 200 различных объектов и свыше 100 мест хранения имущества. Среди охраняемых объектов – объекты ракетно-космической промышленности. Специфика службы в том, что наш отдел ещё охраняет имущество при транспортировке по территории космодрома. Это такие грузы, как компоненты ракетного топлива, составные части ракетоносителей, космические аппараты и другие грузы, связанные с подготовкой к пускам ракет космического назначения», – отметил Трофимов.

«Всё шло по плану. Ракета на старте, начинается обратный отсчёт. И за три секунды до старта автоматика отменила пуск. Там была какая-то мелкая неисправность. Но сработала наша российская космическая техника, всё предотвратила и предусмотрела. В тот день пуск не состоялся. Это был первый отменённый автоматикой старт пилотируемого корабля. После этого чувствовалось напряжение всех, кто готовил полёт. Волновались и те, кто приехал поддержать космонавтов. Но через два дня всё исправили, и ракета улетела успешно. Васильевская свою миссию выполнила и стала первым космонавтом Белоруссии», – поделился собеседник «Радио 1».

«Приезжает много туристов, город наполняется, появляются незнакомые лица, туристы. Даже неопытный человек может понять, что что-то в городе должно произойти. В нём становится меньше знакомых лиц, потому что многие работают на космодроме и в предпусковые дни большую часть времени проводят там, готовя ракету к пуску», – добавил росгвардеец.