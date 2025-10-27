Российские горнолыжные курорты получили престижные награды SKI BUSINESS AWARDS
Два подмосковных курорта — «Сорочаны» и клуб Гая Северина — стали триумфаторами национальной премии горнолыжной индустрии SKI BUSINESS AWARDS. Церемония награждения ключевых игроков рынка прошла в рамках масштабного Форума туристических территорий в московских «Лужниках», обозначив новые стандарты качества зимнего отдыха в России.
В минувший уик-энд столичный спортивный комплекс «Лужники» стал эпицентром туриндустрии, где в рамках Форума туристических территорий состоялась церемония вручения профессиональной премии SKI BUSINESS AWARDS. Согласно информации, предоставленной Министерством культуры и туризма Московской области, лауреатами престижного конкурса стали два подмосковных горнолыжных курорта: «Сорочаны» и клуб Гая Северина, что подтвердило высокий уровень развития спортивной инфраструктуры в регионе.
Спортивный курорт «Сорочаны» продемонстрировал впечатляющий результат, одержав победу сразу в двух ключевых номинациях: «Лучший горнолыжный комплекс России с протяженностью трасс от 2 до 10 км» и «Лучший прокат горнолыжного оборудования». Это двойное достижение подчеркивает не только разнообразие склонов для катания, но и исключительное внимание курорта к качеству сервиса для гостей.
В свою очередь, горнолыжный клуб Гая Северина был признан лучшим в категории для компактных комплексов — «Лучший горнолыжный комплекс России с протяженностью трасс менее двух километров». Эта победа highlights востребованность камерных, качественно оснащенных курортов, идеально подходящих для семейного отдыха и начинающих лыжников.
Важно отметить, что в этом году организаторы премии впервые разделили номинацию лучших горнолыжных комплексов на три четкие категории по протяженности трасс: до 2 км, от 2 до 10 км и свыше 10 км. Такой подход позволил создать более справедливые условия конкуренции и выделить лидеров среди проектов разного масштаба.
Помимо подмосковных курортов, в число победителей и лауреатов премии вошли и другие знаковые объекты страны. Среди них — всероссийско известные «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из Краснодарского края, кузбасская «Таежная Саланга», пермская «Губаха», красноярский «Бобровый лог» и ленинградская «Игора». География победителей наглядно демонстрирует, что высококлассные горнолыжные куртуры успешно развиваются по всей России — от Кубани до Сибири.
Премия SKI BUSINESS AWARDS, учрежденная в 2018 году, является авторитетной отраслевой наградой. Форум, в рамках которого она проходит, ежегодно собирает ключевых представителей горнолыжной индустрии: руководителей курортов, инвесторов, девелоперов, отельеров, туроператоров, а также представителей федеральной и региональной власти. Таким образом, победа в конкурсе является не просто дипломом, а знаком качества, признанным профессиональным сообществом, и важным маркетинговым активом для курортов в преддверии нового зимнего сезона.
Читайте также: