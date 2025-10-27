Российские горнолыжные курорты получили престижные награды SKI BUSINESS AWARDS

27 октября 2025, 18:55

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Два подмосковных курорта — «Сорочаны» и клуб Гая Северина — стали триумфаторами национальной премии горнолыжной индустрии SKI BUSINESS AWARDS. Церемония награждения ключевых игроков рынка прошла в рамках масштабного Форума туристических территорий в московских «Лужниках», обозначив новые стандарты качества зимнего отдыха в России.