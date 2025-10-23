Гжельский университет приглашает абитуриентов на день открытых дверей

23 октября 2025, 18:42

Гжельский государственный университет приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. Мероприятие состоится 25 октября в 11:30. Об этом сообщает администрация Раменского городского округа.

Фото: администрация Раменского г.о.



Будущие студенты смогут познакомиться с правилами поступления и образовательными программами, а также задать интересующие вопросы представителям приемной комиссии. Для собравшихся проведут экскурсию по музею и учебным мастерским ВУЗа. Они также смогут прогуляться по территории кампуса и посмотреть на общежития.ГГУ основали в 1899 году. В то время он начинал свою деятельность как филиал Строгановского художественно-промышленного училища. Теперь это многопрофильное учебное заведение, которое предлагает более 40 образовательных программ высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.Университет стал широко известен как международный центр подготовки художников-керамистов. Здесь реализуются программы студенческого академического обмена, совместные научно-исследовательские проекты, регулярно проводятся международные фестивали и форумы. Студенты активно участвуют в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, конкурсах и фестивалях по различным направлениям.