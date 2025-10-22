В Раменском районе открыли новую детскую площадку на улице Чугунова

22 октября 2025, 17:50

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского округа Эдуард Малышев осмотрел новую детскую площадку у домов 22 и 24 на улице Чугунова, которую создали в рамках губернаторской программы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Игровая зона площадью 450 кв. метров оснащена современным игровым и спортивным оборудованием, включая лазалку, качели с двумя подвесами, качели-гнездо, карусель, пружинные качалки и балансир. Для малышей организован песочный дворик.



Для удобства родителей и сопровождающих на территории установлены парковые диваны, урны и информационный стенд.

«Здорово, что площадка получилась такой яркой и современной. В Раменском округе в этом году обновлена уже 41 игровая площадка», — отметил Эдуард Малышев.