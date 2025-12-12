Российские педагоги получат инструкции по действиям в конфликтах с учениками
Министерство просвещения России утвердило проект инструкции по действиям учителей в конфликтах с детьми. Один документ предназначен для руководителей образовательных организаций, второй – для самих педагогов. Называется он «Как остановить агрессивное поведение действиями педагога». Проект ещё не опубликован.
В инструкциях прописан понятный порядок действий в конфликтах с учениками, нацеленный на то, чтобы учитель смог урегулировать конфликт, создать безопасную обстановку для учащихся и предотвратить подобные ситуации в будущем. Об этом «Радио 1» рассказала председатель Общероссийского Профсоюза образования, сопредседатель Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников Лариса Солодилова.
«Наша основная задача – снизить количество возникающих конфликтов. Именно поэтому совет на вчерашнем заседании одобрил эти типовые инструкции для руководителя образовательной организации и непосредственно для педагогов. Это те реальные шаги, которые необходимо предпринять в случае возникновения конфликтной ситуации. Инструкции совместно разрабатывали Министерство просвещения, департаменты, которые занимаются этими направлениями, службы медиации. Работа проведена большая. Все члены совета давали свои рекомендации», – рассказала Солодилова.По её словам, в инструкциях концентрировано всё, что должен знать любой педагог, получая образование или посещая курсы повышения квалификации.
«В них очень чётко написано, что такое агрессия, как нужно себя вести при её проявлении со стороны школьника, какие слова произносить в разных случаях, есть ли опасность физического воздействия на окружающих, как сгладить конфликт и постараться снова не возбуждать его», – пояснила собеседница «Радио 1».Подробно перечислены даже те слова, которые лучше подобрать в случае возникновения агрессии со стороны учащегося.
«Прежде всего, нужно перевести диалог в конструктивное русло и не говорить с позиции обвинения. Например, когда ученик начинает плохо себя вести, первая фраза, которую мы произносим, – «Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь?». Однако эмоциональный накал в случае конфликта нужно снижать, а этими фразами мы только подогреваем его», – обратила внимание специалист.По словам Солодиловой, в инструкции закреплены важные слова, которые нужно произнести, и действия, которые нужно предпринять.
«Если говорить о профилактике, очень важно, что в этих инструкциях есть практика медиатора. Предлагается QR-код, по которому можно перейти и узнать много полезной информации от специалистов службы медиации, от семейного совета по борьбе со сложным и деструктивным поведением подростков о том, как реагировать на грубость подростка или ребёнка. Есть материалы для педагогов и родителей, с которыми надо ознакомиться, чтобы решать проблему вместе. Ведь семья и школа – это два института, которые и воспитывают наши будущие поколения. Только вместе с родителями и школой мы сможем воспитать достойных граждан нашей страны», – уверена эксперт.Как отметила Лариса Солодилова, инструкции будут доработаны с учётом всех предложений и замечаний. Они поступают от комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, комитета Госдумы по просвещению, Минтруда, Рособрнадзора, от родительской общественности.