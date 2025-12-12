Российские педагоги получат инструкции по действиям в конфликтах с учениками

12 декабря 2025, 20:03

Министерство просвещения России утвердило проект инструкции по действиям учителей в конфликтах с детьми. Один документ предназначен для руководителей образовательных организаций, второй – для самих педагогов. Называется он «Как остановить агрессивное поведение действиями педагога». Проект ещё не опубликован.





В инструкциях прописан понятный порядок действий в конфликтах с учениками, нацеленный на то, чтобы учитель смог урегулировать конфликт, создать безопасную обстановку для учащихся и предотвратить подобные ситуации в будущем. Об этом «Радио 1» рассказала председатель Общероссийского Профсоюза образования, сопредседатель Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников Лариса Солодилова.

«Наша основная задача – снизить количество возникающих конфликтов. Именно поэтому совет на вчерашнем заседании одобрил эти типовые инструкции для руководителя образовательной организации и непосредственно для педагогов. Это те реальные шаги, которые необходимо предпринять в случае возникновения конфликтной ситуации. Инструкции совместно разрабатывали Министерство просвещения, департаменты, которые занимаются этими направлениями, службы медиации. Работа проведена большая. Все члены совета давали свои рекомендации», – рассказала Солодилова.

«В них очень чётко написано, что такое агрессия, как нужно себя вести при её проявлении со стороны школьника, какие слова произносить в разных случаях, есть ли опасность физического воздействия на окружающих, как сгладить конфликт и постараться снова не возбуждать его», – пояснила собеседница «Радио 1».

«Прежде всего, нужно перевести диалог в конструктивное русло и не говорить с позиции обвинения. Например, когда ученик начинает плохо себя вести, первая фраза, которую мы произносим, – «Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь?». Однако эмоциональный накал в случае конфликта нужно снижать, а этими фразами мы только подогреваем его», – обратила внимание специалист.

«Если говорить о профилактике, очень важно, что в этих инструкциях есть практика медиатора. Предлагается QR-код, по которому можно перейти и узнать много полезной информации от специалистов службы медиации, от семейного совета по борьбе со сложным и деструктивным поведением подростков о том, как реагировать на грубость подростка или ребёнка. Есть материалы для педагогов и родителей, с которыми надо ознакомиться, чтобы решать проблему вместе. Ведь семья и школа – это два института, которые и воспитывают наши будущие поколения. Только вместе с родителями и школой мы сможем воспитать достойных граждан нашей страны», – уверена эксперт.