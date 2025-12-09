Стали известны самые востребованные профессии в колледжах и техникумах России

09 декабря 2025, 06:43

Медицинские специальности оказались самыми востребованными в колледжах в 2025 году

Фото: iStock/SeventyFour

Наиболее востребованными у абитуриентов российских колледжей в 2025 году стали медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Минпросвещения России.





Около 1,3 миллиона человек поступило в колледжи и техникумы в этом году поступило. Абсолютным лидером по количеству зачисленных молодых людей стало направление «Сестринское дело» (84,3 тысячи), а на втором месте оказались «Информационные системы и программирование» (74,3 тысячи).



