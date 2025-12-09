Стали известны самые востребованные профессии в колледжах и техникумах России
Медицинские специальности оказались самыми востребованными в колледжах в 2025 году
Наиболее востребованными у абитуриентов российских колледжей в 2025 году стали медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Минпросвещения России.
Около 1,3 миллиона человек поступило в колледжи и техникумы в этом году поступило. Абсолютным лидером по количеству зачисленных молодых людей стало направление «Сестринское дело» (84,3 тысячи), а на втором месте оказались «Информационные системы и программирование» (74,3 тысячи).
Также в лидирующую пятерку вошли «Лечебное дело», «Правоохранительная деятельность» и «Туризм и гостеприимство».
Среди других популярных направлений выделяются «Сварщик» и «Повар, кондитер», на которые поступили 28 и 26,4 тысячи человек соответственно.
Отмечается, что в 2025 году количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования увеличилось на 68 тысяч, достигнув 850 тысяч.
В ноябре «Радио 1» передавало, что Госдума приняла закон о целевом обучении и обязательной отработке выпускников медицинских вузов. Теперь все студенты, поступившие на бюджетные места, будут обязаны после окончания обучения трудоустроиться в медучреждения, работающие по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).