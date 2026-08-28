Русская крепость с тремя башнями появится рядом с этнопарком «Кочевник»

28 августа 2026, 15:34

оригинал Фото: сайт Этнопарка «Кочевник»

В Сергиево-Посадском округе создают новое историко-культурное пространство, посвящённое русской культуре и истории. Рядом с этнопарком «Кочевник» появится деревянная Русская крепость с тремя башнями, теремом, часовней и другими объектами. Авторы проекта хотят не просто воссоздать внешний вид старинного укрепления, а создать место, где посетители смогут почувствовать атмосферу Руси.





Об этом «Радио 1» рассказал основатель этнопарков культуры народов России и «Кочевника» Алексей Ежелев. По его словам, к созданию крепости шли несколько лет. Ещё в 2017 году на одном из исторических фестивалей была построена крепость, ориентированная на Албазинский острог. Именно тогда появилась идея создать подобный объект уже на постоянной основе.





«И я увидел, вот думаю, нам бы такое вот настоящее, когда ты видишь настоящие бревна, настоящую башню, и вот эта мысль всегда, она где-то внутри грелась», — рассказал Ежелев.

Фото: сайт Этнопарка «Кочевник»

«Терем будет, в нём музей, две локации: первый этаж и второй этаж. И терем вот буквально привезли вот позавчера, где-то дня два назад точно. И его уже сейчас должны вот сегодня монтировать. Брёвна мощные», — рассказал собеседник «Радио 1».

Фото: сайт Этнопарка «Кочевник»

«Туристический объект должен быть безопасным. Одно дело — воины-мужчины, которые охраняли наши границы. У них всё было просто, незатейливо, крепко и надёжно. А сейчас сюда будут приезжать люди разного возраста: бабушки, дедушки с внуками, родители. Поэтому крепость нужно адаптировать», — пояснил Ежелев.

«Мы сами поставили себе критерий уже давным-давно: мы транслируем культуру народов, которые веками проживают на этом пространстве, и показываем их взаимодействие с кочевыми народами», — рассказал спикер.

Фото: сайт Этнопарка «Кочевник»

Фото: сайт Этнопарка «Кочевник»

«Мы бы очень хотели, чтобы это долго жило», — подчеркнул Ежелев.