Русская крепость с тремя башнями появится рядом с этнопарком «Кочевник»
В Сергиево-Посадском округе создают новое историко-культурное пространство, посвящённое русской культуре и истории. Рядом с этнопарком «Кочевник» появится деревянная Русская крепость с тремя башнями, теремом, часовней и другими объектами. Авторы проекта хотят не просто воссоздать внешний вид старинного укрепления, а создать место, где посетители смогут почувствовать атмосферу Руси.
Об этом «Радио 1» рассказал основатель этнопарков культуры народов России и «Кочевника» Алексей Ежелев. По его словам, к созданию крепости шли несколько лет. Ещё в 2017 году на одном из исторических фестивалей была построена крепость, ориентированная на Албазинский острог. Именно тогда появилась идея создать подобный объект уже на постоянной основе.
«И я увидел, вот думаю, нам бы такое вот настоящее, когда ты видишь настоящие бревна, настоящую башню, и вот эта мысль всегда, она где-то внутри грелась», — рассказал Ежелев.Сейчас идея постепенно воплощается в жизнь. На территории уже возвели две сторожевые башни — пока примерно до половины запланированной высоты. Всего крепость будет включать три башни высотой около 8,5 метра. При проектировании создатели ориентируются не только на исторические образцы, но и на современные строительные нормы.
Сам проект оказался значительно масштабнее первоначального замысла. Изначально речь шла примерно о 4 тыс. квадратных метрах, однако впоследствии территория будущей крепости выросла почти до двух гектаров. По словам Ежелева, примерные размеры площадки составят 160 на 120 метров.
При этом полностью застраивать территорию стенами не планируют. Главная задача — создать цельную атмосферу и показать, как было устроено пространство вокруг крепости и чем жили люди, которые в ней находились.
Одной из особенностей проекта станет терем, который разместят в центральной части крепости. В нём предусмотрены две музейные локации — на первом и втором этажах. Само сооружение уже доставили на площадку.
«Терем будет, в нём музей, две локации: первый этаж и второй этаж. И терем вот буквально привезли вот позавчера, где-то дня два назад точно. И его уже сейчас должны вот сегодня монтировать. Брёвна мощные», — рассказал собеседник «Радио 1».Кроме того, внутри крепости планируют разместить небольшую часовню для воинов. По словам Ежелева, для неё уже обсуждалось создание икон с художником Василием Кураксой. Место под строительство освятили 13 августа.
Отдельное внимание создатели уделяют деталям. Для оформления территории приобрели около 100 кубометров крупных валунов. Ежелев признаётся, что обсуждение таких, казалось бы, простых элементов с историками стало отдельным удовольствием.
При создании крепости организаторы хотят максимально сохранить ощущение исторического пространства, однако полностью копировать старинное сооружение не планируют. Современный туристический объект должен быть удобным и безопасным для посетителей разного возраста.
«Туристический объект должен быть безопасным. Одно дело — воины-мужчины, которые охраняли наши границы. У них всё было просто, незатейливо, крепко и надёжно. А сейчас сюда будут приезжать люди разного возраста: бабушки, дедушки с внуками, родители. Поэтому крепость нужно адаптировать», — пояснил Ежелев.Русская крепость станет частью более масштабной концепции развития территории — «Русь и кочевники». Она будет располагаться примерно в 100 метрах от этнопарка «Кочевник». При этом две локации останутся отдельными пространствами, чтобы посетители могли последовательно знакомиться с разными культурными традициями.
«Мы сами поставили себе критерий уже давным-давно: мы транслируем культуру народов, которые веками проживают на этом пространстве, и показываем их взаимодействие с кочевыми народами», — рассказал спикер.По его словам, соседство двух культурных пространств должно дать посетителям возможность увидеть контраст между традициями русской и кочевой культуры.
Одним из событий, которое поможет наполнить новую площадку историческим содержанием, станет фестиваль «Русское Царство». Он пройдёт 5 и 6 сентября. В программе — конные выступления, бои на мечах, стрельба из мушкетов, музыка и кухня соответствующей эпохи. Также посетители смогут послушать лекции историков и пообщаться с реконструкторами.
Ежелев отмечает, что особенность таких мероприятий заключается именно в возможности увидеть историю не только в книгах, но и в практическом действии. Реконструкторы самостоятельно изучают предметы, оружие и различные исторические практики.
На фестиваль можно будет приобрести отдельный билет либо выбрать единый, который позволит посетить и мероприятие, и этнопарк «Кочевник». По словам организатора, предыдущий фестиваль показал, что посетителям такой вариант оказался удобнее.
Для гостей, которые захотят провести в Сергиево-Посадском округе несколько дней, предусмотрена возможность остановиться в кемпинге. Там есть современные юрты, душ, туалет, пруд и семейная баня. Кемпинг находится по дороге в Лавру и входит в туристско-паломнический маршрут «Дорога в Лавру».
При этом организаторы предупреждают: фестивальная территория будет находиться под открытым небом, поэтому гостям стоит учитывать погоду. Ежелев порекомендовал одеваться теплее и брать с собой сменную обувь, поскольку в парке «Кочевник» мероприятия проходят на открытом пространстве. При этом он добавил, что на территории есть тёплые зоны и кафе, где можно согреться, если это потребуется во время наблюдения за историческими боями.
Строительство крепости ведётся за счёт собственных средств этнопарка и средств, привлечённых в рамках поддержки Президентского фонда культурных инициатив. Проект получил поддержку фонда в 2025 году после нескольких попыток подачи заявки.
В рамках проекта предусмотрено проведение двух фестивалей. Первый — «Гордарика» — уже состоялся, второй — «Русское Царство» — пройдёт 5 и 6 сентября.
Полностью реализовать проект Русской крепости планируют поэтапно. Создатели рассчитывают, что в будущем она станет постоянной туристической площадкой, которая будет работать не только во время фестивалей. Спикер добавил, что поект «Русская крепость» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в 2025 году.
«Мы бы очень хотели, чтобы это долго жило», — подчеркнул Ежелев.По его словам, новый проект продолжает многолетнюю работу этнопарка по созданию пространств, которые позволяют знакомиться с культурами народов России не только через экспозиции, но и через живые образы, архитектуру, традиции и общение.