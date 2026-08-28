В десяти округах Подмосковья починили дорожные ограждения

28 августа 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перильные, металлические барьерные и тросовые ограждения отремонтировали за неделю специалисты Мосавтодора на 13 участках региональных дорог в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели в городах, малых населённых пунктах и за их пределами.





«В городской черте ограждения починили на улице Крылова в балашихинском микрорайоне Купавна, на Студенческом проезде в Ивантеевке, на улице Мира в Луховицах, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Ленинградской улице в Подольске и на Бородинской улице в Можайске», — говорится в сообщении.