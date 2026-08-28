В десяти округах Подмосковья починили дорожные ограждения
Перильные, металлические барьерные и тросовые ограждения отремонтировали за неделю специалисты Мосавтодора на 13 участках региональных дорог в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в городах, малых населённых пунктах и за их пределами.
«В городской черте ограждения починили на улице Крылова в балашихинском микрорайоне Купавна, на Студенческом проезде в Ивантеевке, на улице Мира в Луховицах, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Ленинградской улице в Подольске и на Бородинской улице в Можайске», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения привели в порядок на Восточном шоссе у СНТ «Купол-2» в округе Балашиха, на Проектируемом проезде №5538 в посёлке Развилка и на 32-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе, на 60-м километре Старого Симферопольского шоссе в округе Чехов, на улице Трёхгорка в одинцовском посёлке Трёхгорка и на 53-м и 68-м километрах Каширского шоссе в округе Домодедово.