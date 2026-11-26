26 ноября 2026, 15:30

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Работу по приведению в порядок мест сбора твёрдых коммунальных отходов продолжает проводить Рузский региональный оператор. За последнюю неделю специалисты заменили 53 контейнера для ТКО и вторсырья, ещё 15 ёмкостей отремонтировали. Кроме того, на площадках установили 15 новых контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Оператор обслуживает территории 13 муниципальных и городских округов: Волоколамского, Можайского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского, Истры, Красногорска, Краснознаменска, Лотошина и Шаховской, а также Власихи, Восхода и Молодёжного.





«Объём работ по обновлению и расширению контейнерного парка определяется с учётом потребностей конкретных территорий», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Новые контейнеры размещают там, где на отдельные адреса приходится повышенная сезонная нагрузка», — добавил Даниленко.