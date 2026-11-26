Рузский регоператор обновил за неделю около 70 баков для мусора
Работу по приведению в порядок мест сбора твёрдых коммунальных отходов продолжает проводить Рузский региональный оператор. За последнюю неделю специалисты заменили 53 контейнера для ТКО и вторсырья, ещё 15 ёмкостей отремонтировали. Кроме того, на площадках установили 15 новых контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Оператор обслуживает территории 13 муниципальных и городских округов: Волоколамского, Можайского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского, Истры, Красногорска, Краснознаменска, Лотошина и Шаховской, а также Власихи, Восхода и Молодёжного.
«Объём работ по обновлению и расширению контейнерного парка определяется с учётом потребностей конкретных территорий», — говорится в сообщении.Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что обновление ёмкостей и инфраструктуры для сбора отходов ведётся на постоянной основе.
«Новые контейнеры размещают там, где на отдельные адреса приходится повышенная сезонная нагрузка», — добавил Даниленко.Параллельно с ремонтом и заменой ёмкостей сотрудники регоператора обслуживают сами площадки и организуют вывоз мусора. За неделю с территорий всех 13 округов вывезли более 206 тысяч кубометров отходов. Наибольший объём пришёлся на Одинцовский округ — свыше 65 тысяч кубометров. В Красногорске вывезли около 45 тысяч кубометров, в Истре — порядка 32 тысяч. В Наро-Фоминском округе объём превысил 23 тысячи кубометров, в Рузском — 12 тысяч, а в Можайском — 10 тысяч.
В Волоколамском округе собрали около восьми тысяч кубометров отходов. В Краснознаменске и Шаховской показатель составил более трёх тысяч в каждом округе, в Лотошине — около двух тысяч. С территории Власихи вывезли свыше 1,2 тысячи кубометров. Меньшие объёмы зафиксированы в Молодёжном и Восходе: 161 и 117 кубометров соответственно.
Работы на контейнерных площадках выполняются регулярно. На маршруты выходят специализированная техника и сотрудники, которые следят за своевременным вывозом мусора и порядком вокруг ёмкостей.