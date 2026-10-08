Рузский регоператор принял в офисах МФЦ более 18 тысяч жителей
18 083 жителя Московской области обслужили специалисты Рузского регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в офисах «Мои документы» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Приём в МФЦ делает коммуникацию с регоператором значительно более удобной для населения. Людям нет необходимости посещать центральный офис компании. Все вопросы по теме обращения с отходами можно решить в шаговой доступности от дома.
«В МФЦ клиент регоператора может получить консультацию и подать документы для заключения договора на вывоз мусора, проверить данные лицевого счёта, начисления и информацию о задолженности, уточнить или скорректировать данные о собственнике и площади недвижимости и подать заявление на перерасчёт суммы выплаты в связи с временным отсутствием», — говорится в сообщении.На личном приёме специалист проверит документы, ответил на интересующие вопросы и объяснит порядок действий.
Эффективность работы регоператоров через офисы «Мои документы» отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
«На сегодняшний день можно уверенно констатировать успешную работу системы. Сейчас функционируют более 25 точек обслуживания, продолжают открываться дополнительные офисы. Для жителей это удобно и просто — консультацию специалистов можно получить без предварительной записи», — сказал Даниленко.Рузский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обслуживает 13 подмосковных округов: Одинцовский, Восход, Шаховскую, Рузский, Наро-Фоминский, Молодёжный, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Красногорск, Истру, Волоколамский и Власиху.
Ранее сообщалось, что за неделю Рузский регоператор вывез более 221,4 тыс. кубометров мусора. Кроме того, он заменил 85 вышедших из строя мусорных контейнеров, отремонтировали 14 баков и установили 18 новых.
Такая работа требует значительных вложений, поэтому важно своевременно оплачивать услугу по вывозу мусора.
«Плата за обращение с отходами является обязательной мерой. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с отходами», — отметил Игорь Даниленко.Он добавил, что министерство регулярно разъясняет жителям порядок оплаты, даёт рассрочки и проводит акции по списанию пеней.