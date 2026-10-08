Рузский регоператор принял в офисах МФЦ более 18 тысяч жителей

08 октября 2026, 14:36

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

18 083 жителя Московской области обслужили специалисты Рузского регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в офисах «Мои документы» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Приём в МФЦ делает коммуникацию с регоператором значительно более удобной для населения. Людям нет необходимости посещать центральный офис компании. Все вопросы по теме обращения с отходами можно решить в шаговой доступности от дома.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области



«В МФЦ клиент регоператора может получить консультацию и подать документы для заключения договора на вывоз мусора, проверить данные лицевого счёта, начисления и информацию о задолженности, уточнить или скорректировать данные о собственнике и площади недвижимости и подать заявление на перерасчёт суммы выплаты в связи с временным отсутствием», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«На сегодняшний день можно уверенно констатировать успешную работу системы. Сейчас функционируют более 25 точек обслуживания, продолжают открываться дополнительные офисы. Для жителей это удобно и просто — консультацию специалистов можно получить без предварительной записи», — сказал Даниленко.

«Плата за обращение с отходами является обязательной мерой. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с отходами», — отметил Игорь Даниленко.