Реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах завершили на 90%

08 октября 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работы по реконструкции стадиона «Спартак», расположенного на улице Пушкина в Луховицах, вышли на финишную прямую. В настоящее время готовность объекта превышает 90%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Реконструкция проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. В проект входит обновление спортивной площадки и здания трибуны с подтрибунным пространством общей площадью около четырёх тысяч квадратных метров.





«Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации, трибуны, завершают чистовую отделку помещений, кладут резиновое покрытие на беговые дорожки и устанавливают шумозащитный забор. На площадке заняты 50 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.