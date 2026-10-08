Достижения.рф

Пассажиров подмосковных автобусов предупредили о сбое при онлайн-покупке билетов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сервис по онлайн-покупке билетов на автобусы компании «Мострансавто» в настоящее время недоступен. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.



Проблема связана с приостановкой работы дата-центра, который обеспечивает функционирование билетного сервиса.

«На восстановление потребуется до 24 часов», — отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что пассажиры могут приобрести билет непосредственно в автобусе. Для этого в салонах установлены стационарные валидаторы, а у водителей есть мобильные терминалы. Оплатить проезд на маршрутах «Мострансавто» можно только по безналичному расчёту — с помощью банковской, транспортной или социальной карты.
Лев Каштанов

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