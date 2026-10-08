Пассажиров подмосковных автобусов предупредили о сбое при онлайн-покупке билетов

08 октября 2026, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сервис по онлайн-покупке билетов на автобусы компании «Мострансавто» в настоящее время недоступен. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.





Проблема связана с приостановкой работы дата-центра, который обеспечивает функционирование билетного сервиса.





«На восстановление потребуется до 24 часов», — отмечается в сообщении.