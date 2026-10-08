Пассажиров подмосковных автобусов предупредили о сбое при онлайн-покупке билетов
Сервис по онлайн-покупке билетов на автобусы компании «Мострансавто» в настоящее время недоступен. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.
Проблема связана с приостановкой работы дата-центра, который обеспечивает функционирование билетного сервиса.
«На восстановление потребуется до 24 часов», — отмечается в сообщении.В ведомстве отметили, что пассажиры могут приобрести билет непосредственно в автобусе. Для этого в салонах установлены стационарные валидаторы, а у водителей есть мобильные терминалы. Оплатить проезд на маршрутах «Мострансавто» можно только по безналичному расчёту — с помощью банковской, транспортной или социальной карты.