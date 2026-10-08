В Центральном парке Победы в Долгопрудном проведут субботник
Жителей Долгопрудного приглашают принять участие в субботнике, который состоится 10 октября в Центральном парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общественное пространство приведут в порядок после летного сезона и подготовят к зиме.
«Субботник начнётся в полдень. Место сбора — на площади у коней», — говорится в сообщении.Участникам раздадут инвентарь и обозначат фронт работ.
В администрации округа отметили, что жители Долгопрудного активно откликаются на мероприятия по благоустройству общественных территорий. Такое же неравнодушное отношение к родному городу ожидается и в этот раз.
Ранее сообщалось, что в День пожилого человека 150 подопечным долгопрудненского Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации подарили пледы.