В Центральном парке Победы в Долгопрудном проведут субботник

08 октября 2026, 12:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Жителей Долгопрудного приглашают принять участие в субботнике, который состоится 10 октября в Центральном парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Общественное пространство приведут в порядок после летного сезона и подготовят к зиме.





«Субботник начнётся в полдень. Место сбора — на площади у коней», — говорится в сообщении.