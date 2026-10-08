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В Центральном парке Победы в Долгопрудном проведут субботник

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Жителей Долгопрудного приглашают принять участие в субботнике, который состоится 10 октября в Центральном парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Общественное пространство приведут в порядок после летного сезона и подготовят к зиме.

«Субботник начнётся в полдень. Место сбора — на площади у коней», — говорится в сообщении.
Участникам раздадут инвентарь и обозначат фронт работ.

В администрации округа отметили, что жители Долгопрудного активно откликаются на мероприятия по благоустройству общественных территорий. Такое же неравнодушное отношение к родному городу ожидается и в этот раз.

Ранее сообщалось, что в День пожилого человека 150 подопечным долгопрудненского Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации подарили пледы.
Лев Каштанов

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