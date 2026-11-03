Рузский регоператор установил за месяц около 400 новых баков для отходов

03 ноября 2026, 16:15

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Рузский региональный оператор продолжает приводить в порядок инфраструктуру для сбора твёрдых коммунальных отходов. В октябре специалисты компании заменили 313 контейнеров, восстановили ещё 36 и установили более 80 новых ёмкостей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В зону обслуживания Рузского регоператора входят 13 округов: Одинцовский, Восход, Власиха, Красногорск, Рузский, Шаховская, Наро-Фоминский, Молодёжный, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Волоколамский и Истра.





«При планировании установки новых ёмкостей специалисты учитывают нагрузку на конкретные адреса. Она может меняться в зависимости от сезона, поэтому контейнеры распределяют с учётом потребности разных территорий», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Такая работа проводится ежегодно и системно и касается как непосредственно контейнерного парка, так и всей инфраструктуры для сбора ТКО», — отметил Даниленко.