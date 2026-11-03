Рузский регоператор установил за месяц около 400 новых баков для отходов
Рузский региональный оператор продолжает приводить в порядок инфраструктуру для сбора твёрдых коммунальных отходов. В октябре специалисты компании заменили 313 контейнеров, восстановили ещё 36 и установили более 80 новых ёмкостей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В зону обслуживания Рузского регоператора входят 13 округов: Одинцовский, Восход, Власиха, Красногорск, Рузский, Шаховская, Наро-Фоминский, Молодёжный, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Волоколамский и Истра.
«При планировании установки новых ёмкостей специалисты учитывают нагрузку на конкретные адреса. Она может меняться в зависимости от сезона, поэтому контейнеры распределяют с учётом потребности разных территорий», — отмечается в сообщении.О планомерном обновлении оборудования рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
«Такая работа проводится ежегодно и системно и касается как непосредственно контейнерного парка, так и всей инфраструктуры для сбора ТКО», — отметил Даниленко.
Параллельно с ремонтом и заменой ёмкостей регоператор вывозит отходы с площадок. За октябрь с территории 13 городских и муниципальных округов было вывезено более 924 тысяч кубометров ТКО. Наибольший объём пришёлся на Одинцовский округ: оттуда забрали свыше 283 тысяч кубометров мусора. В Красногорске показатель превысил 192 тысячи, в Истре — 145 тысяч, а в Наро-Фоминском округе — 108 тысяч кубометров.
Объёмы вывоза в других территориях распределились следующим образом: Рузский округ — более 60 тысяч кубометров, Можайский округ — около 52 тысяч кубометров, Волоколамский округ — свыше 39 тысяч кубометров, Шаховская — более 15 тысяч кубометров, Краснознаменск — 12 тысяч кубометров, Лотошино — около восьми тысяч кубометров, Власиха — более пяти тысяч кубометров, Молодёжный — 574 кубометра и Восход — 407 кубометров.
Работы по обновлению контейнерного парка и вывозу твёрдых коммунальных отходов в Московской области продолжаются.