Более 55 000 жителей Подмосковья прошли мобильную вакцинацию против гриппа

03 ноября 2026, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Возможностями мобильной вакцинации от гриппа воспользовались свыше 55 000 жителей Подмосковья. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от гриппа. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных медицинских комплексах, которые выезжают в общественные места. Кроме того, проводится вакцинация сотрудников на предприятиях.

«Мы стараемся сделать вакцинацию максимально удобной для жителей Подмосковья. Для этого организуем работу мобильных прививочных пунктов там, где каждый день бывает много людей – у железнодорожных станций, автовокзалов, торговых центров. Кроме того, медики выезжают на предприятия. Это позволяет пройти вакцинацию, не посещая поликлинику. С начала прививочной кампании такой возможностью воспользовались более 55 000 человек», – пояснил Забелин.