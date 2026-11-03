Более 55 000 жителей Подмосковья прошли мобильную вакцинацию против гриппа
Возможностями мобильной вакцинации от гриппа воспользовались свыше 55 000 жителей Подмосковья. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от гриппа. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных медицинских комплексах, которые выезжают в общественные места. Кроме того, проводится вакцинация сотрудников на предприятиях.
«Мы стараемся сделать вакцинацию максимально удобной для жителей Подмосковья. Для этого организуем работу мобильных прививочных пунктов там, где каждый день бывает много людей – у железнодорожных станций, автовокзалов, торговых центров. Кроме того, медики выезжают на предприятия. Это позволяет пройти вакцинацию, не посещая поликлинику. С начала прививочной кампании такой возможностью воспользовались более 55 000 человек», – пояснил Забелин.В Минздраве Подмосковья напомнили, что вакцинация – самый эффективный способ защититься от гриппа и снизить риск осложнений. Перед прививкой врач проводит осмотр пациента, чтобы исключить возможные противопоказания.
График работы мобильных прививочных пунктов доступен на сайтах медицинских организаций региона. Бесплатно вакцинироваться от гриппа также можно в поликлинике по месту прикрепления.