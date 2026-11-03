В Московской области создали уникальный бункеровоз

03 ноября 2026, 15:25

оригинал Фото: компания «ТК ЛИФТ»

Компания из Электростали «ТК ЛИФТ» разработала и выпустила бункеровоз с уникальной грузоподъёмностью. Оборудование может поднимать более 10 тонн, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Портальный погрузчик – собственная разработка компании. Он изготовлен под шасси МАЗ. Как считают в компании, бункеровозы повышенной грузоподъемности будут востребованы на строительных объектах, в коммунальных службах и других сферах. Аналогов оборудования с такими характеристиками в России не производится.



«ТК ЛИФТ» входит в группу компаний «Торг-Ком», которая разрабатывает, производит и обслуживает грузовую спецтехнику.

«Компания получила в качестве имущественной поддержки от Московской области участок земли в аренду по льготной ставке. Сейчас на этом участке построен и работает новый завод, где выпускают навесное оборудование для грузовой техники», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.