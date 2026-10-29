Рузский регоператор за неделю вывез более 215 тысяч кубометров отходов

29 октября 2026, 15:15

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 215,8 тысячи кубометров мусора вывез из обслуживаемых округов Рузский оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) за прошедшую неделю. Работу региональных операторов контролирует министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Всего в зону обслуживания оператора входят 13 муниципальных и городских округов. Наибольшие объёмы вывезенных отходов пришлись на Одинцовский округ — 65 752 кубометра, Красногорск — 45 352 и Истру — 35 248. В Наро-Фоминском округе вывезли 24 691 кубометр, в Рузском — 13 904, в Можайском — 11 818. Еще 8 946 кубометров отправили с территории Волоколамского округа, 3 663 — Шаховской, 3 036 — Краснознаменска и 1 892 — Лотошина.



На остальных территориях объемы составили: 1 334 кубометра во Власихе, 119 — в Молодёжном и 94 — в Восходе.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Помимо регулярного вывоза мусора, специалисты обновляют контейнерную инфраструктуру.





«За неделю в зоне ответственности регоператора установили 18 новых контейнеров и заменили 75 емкостей для твердых коммунальных и раздельно собираемых отходов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Неоплата влияет на инвестиции в отраслевую инфраструктуру и переносит финансовую нагрузку на добросовестных плательщиков. Чтобы справиться с этой проблемой, ведомство разъясняет порядок внесения платежей, предоставляет рассрочки и проводит акции по списанию пеней», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.