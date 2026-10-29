В Подмосковье будут рассылать платёжки за капремонт в электронном виде
Жители Подмосковья с 1 сентября 2027 года смогут получать платёжные документы за капремонт в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На третьем заседании Мособлдумы восьмого созыва принято решение о вступлении в силу закона, уточняющего порядок предоставления платёжных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт. Тем самым Московская область приводит региональное законодательство в соответствие с обновлёнными нормами Жилищного кодекса.
Главное изменение – закрепление обязательного порядка доставки платёжных документов в электронной форме в личный кабинет на едином портале госуслуг. Это предусмотрено статьёй 155 Жилищного кодекса России, внесёнными Федеральным законом от 26 июля 2026 года №271‑ФЗ.
«Тема платёжных документов – чувствительный вопрос для жителей. Поэтому цель законопроекта – системно повысить информированность и свести к минимуму риски неполучения платёжек. Однако наряду с электронным документом будет доступна и традиционная бумажная форма. Закон также сохраняет возможность получения документа в начале года сразу с расчётом взносов на весь год. Такой подход снижает административную нагрузку и делает процесс уплаты взносов более предсказуемым для жителей», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как отметили в министерстве, новые правила распространяются на все многоквартирные дома в регионе. Они действуют независимо от способа формирования фонда капитального ремонта – как при накоплении средств на счёте регионального оператора, так и на специальном счёте дома.
Ранее сообщалось, что в Московской области продолжают внедрять цифровые инструменты для контроля за работой коммунальной инфраструктуры. Одним из этапов этой работы стало подключение объектов водоснабжения к региональной платформе «ЖКХ Контур». Она позволяет передавать данные с установленного на предприятиях оборудования в единый центр наблюдения.