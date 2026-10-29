В Подмосковье будут рассылать платёжки за капремонт в электронном виде

29 октября 2026, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жители Подмосковья с 1 сентября 2027 года смогут получать платёжные документы за капремонт в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





На третьем заседании Мособлдумы восьмого созыва принято решение о вступлении в силу закона, уточняющего порядок предоставления платёжных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт. Тем самым Московская область приводит региональное законодательство в соответствие с обновлёнными нормами Жилищного кодекса.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Главное изменение – закрепление обязательного порядка доставки платёжных документов в электронной форме в личный кабинет на едином портале госуслуг. Это предусмотрено статьёй 155 Жилищного кодекса России, внесёнными Федеральным законом от 26 июля 2026 года №271‑ФЗ.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Тема платёжных документов – чувствительный вопрос для жителей. Поэтому цель законопроекта – системно повысить информированность и свести к минимуму риски неполучения платёжек. Однако наряду с электронным документом будет доступна и традиционная бумажная форма. Закон также сохраняет возможность получения документа в начале года сразу с расчётом взносов на весь год. Такой подход снижает административную нагрузку и делает процесс уплаты взносов более предсказуемым для жителей», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО