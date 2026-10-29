Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Подмосковья на три года

29 октября 2026, 14:18

оригинал И. Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

Мособлдума восьмого созыва в ходе третьего заседания приняла к рассмотрению проект бюджета Московской области на 2027 и на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Планируемая доходная часть бюджета составит 1 триллион 229 миллиардов рублей, расходная – 1 триллион 287 миллиардов.

«Более половины всех расходов – 52%, тот есть свыше 672 миллиардов рублей – предусмотрено на реализацию ключевых государственных программ социальной направленности. Это строительство и ремонт школ и детсадов, модернизация поликлиник и больниц, поддержка врачей и педагогов, выплаты семьям с детьми, поддержка участников СВО и их близких. Это наш абсолютный приоритет», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.