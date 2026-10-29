В деревне Веледниково под Истрой отремонтируют ВЗУ

29 октября 2026, 14:53

оригинал Фото: медиасток.рф

Водозаборный узел планируют капитально отремонтировать в деревне Веледниково округа Истра. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и отремонтировать ВЗУ мощностью 0,96 тыс. кубометров в сутки. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.