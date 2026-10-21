Рузский регоператор заменил за неделю более 70 мусорных баков

21 октября 2026, 16:20

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

74 ёмкости для твёрдых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора заменили на контейнерных площадках Московской области сотрудники Рузского регионального оператора по обращению с ТКО за последнюю неделю. Они также отремонтировали шесть баков и разместили 21 дополнительный контейнер. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Места установки новых ёмкостей выбирают с учётом нагрузки на конкретные адреса. Эта нагрузка может меняться в течение года, поэтому при планировании обновления учитывают сезонные потребности территорий.





«Системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов мы проводим ежегодно», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Больше всего отходов за этот период вывезли в Одинцовском округе — свыше 64 тысяч кубометров, а также в Красногорске — более 45 тысяч. В Истре объём составил свыше 33 тысяч кубометров, в Наро-Фоминском округе — более 24 тысяч. В Рузском округе вывезли свыше 13 тысяч кубометров, в Можайском — более 11 тысяч, в Волоколамском — свыше девяти тысяч», — говорится в сообщении.