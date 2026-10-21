Рузский регоператор заменил за неделю более 70 мусорных баков
74 ёмкости для твёрдых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора заменили на контейнерных площадках Московской области сотрудники Рузского регионального оператора по обращению с ТКО за последнюю неделю. Они также отремонтировали шесть баков и разместили 21 дополнительный контейнер. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Места установки новых ёмкостей выбирают с учётом нагрузки на конкретные адреса. Эта нагрузка может меняться в течение года, поэтому при планировании обновления учитывают сезонные потребности территорий.
«Системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов мы проводим ежегодно», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Обслуживание площадок является только частью работы региональных операторов Подмосковья. Их специалисты ежедневно выезжают на маршруты, чтобы вывозить отходы и поддерживать чистоту. За неделю Рузский регоператор вывез более 210 тысяч кубометров с территорий 13 городских и муниципальных округов.
«Больше всего отходов за этот период вывезли в Одинцовском округе — свыше 64 тысяч кубометров, а также в Красногорске — более 45 тысяч. В Истре объём составил свыше 33 тысяч кубометров, в Наро-Фоминском округе — более 24 тысяч. В Рузском округе вывезли свыше 13 тысяч кубометров, в Можайском — более 11 тысяч, в Волоколамском — свыше девяти тысяч», — говорится в сообщении.
В остальных обслуживаемых территориях показатели были ниже. В Краснознаменске и Шаховской вывезли более чем по три тысячи кубометров, в Лотошине — свыше 1,7 тысячи, во Власихе — более тысячи. В городском округе Молодёжный объём составил 122 кубометра, в Восходе — более 100.
Обновление контейнеров и регулярные рейсы по вывозу отходов дополняют друг друга: исправные ёмкости поддерживают работу площадок, а своевременное обслуживание помогает не допускать накопления мусора. Рузский оператор продолжит работы на всей закреплённой за ним территории.